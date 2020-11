La donna fulminata dalla scarica elettrica del frigorifero: morta sul colpo

Tragedia martedì sera a Terralba (Oristano), in una palazzina di via Petrarca. Una pensionata di 83 anni è deceduta. L'allarme lanciato dai vicini che avevano sentito il botto

Non ha avuto scampo, la morte sarebbe sopravvenuta all'istante. Tragedia martedì sera a Terralba, in provincia di Oristano. Una pensionata di 83 anni è morta dopo essere stata fulminata da una scarica elettrica sprigionatasi da un frigorifero. Vano benché tempestivo l'intervento del 118.

Terralba (Oristano): la pensionata è morta sul colpo

Erano stati i vicini ad accorgersi dell’incidente per il forte botto proveniente dall'abitazione, e dopo aver inutilmente chiamato la donna, che in quel momento era sola in casa, hanno dato l’allarme. Poi i vigili del fuoco hanno sfondato la porta entrare.

Il dramma in una palazzina di via Petrarca, nella zona de "su Congius de Is domus beccias". I carabinieri di Terralba e i vigili del fuoco di Oristano hanno appurato che il corto circuito della presa elettrica che alimentava l'elettrodomestico è stata la causa dell'incidente. Evidenti i segni della fiammata provenienti dalla presa del frigo Il magistrato di turno ha restituito la salma ai familiari: nessun dubbio, è stato un incidente domestico. La scorsa settimana in un altro incidente domestico a Terralba era morto un pensionato di 72 anni, carbonizzato nell'incendio della casa in cui viveva da solo e senza corrente elettrica.