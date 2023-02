Malore improvviso mentre fa le pulizie nell'affittacamere: muore a 59 anni

Tragedia sul lavoro giovedì pomeriggio in quel di Cagliari, nella centralissima via Roma, la strada che si affaccia sul lungomare e sul porto. In uno dei tanti affittacamere della zona una donna delle pulizie è stata stroncata da un malore improvviso, con tutta probabilità un infarto.

Tutti i soccorsi sono risultati vani. La donna aveva 59 anni. Sul posto sono arrivati anche gli agenti delle volanti della questura cagliaritana: morte naturale, sono dunque procedute in modo spedito le formalità per la restituzione del corpo ai familiari