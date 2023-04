Va a fare la spesa, stramazza a terra e muore

Era andato a fare le spesa, ma un malore lo ha colto all'improvviso ed è morto poco dopo, tra le corsie del supermercato. Si chiamava Salvatore Panté l'uomo di 84 anni che ieri mattina, 15 aprile, è deceduto, probabilmente per un infarto, all'interno del supermercato Panorama di Treviso, lo stesso dove tre anni fa un altro pensionato aveva perso la vita, sempre per un malore.

Panté si è sentito male verso mezzogiorno, quanto il punto vendita era affollato di clienti. L'anziano è stato subito soccorso da alcuni dipendenti, che gli hanno praticato un massaggio cardiaco. Ma l'intervento è stato vano: già prima dell'arrivo dell'ambulanza, l'uomo non dava più segnali di vita. Il medico del 118, dopo aver tentato di rianimarlo con l'uso del defibrillatore, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Tre anni fa, un caso simile nello stesso supermercato: Lorenzo Catterin, un pensionato di 67 anni, era andato a fare la spesa durante il lockdown, ma un infarto lo avevo stroncato sul posto.