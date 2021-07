Tragedia in mare: morti due ragazzi

L'incidente è avvenuto oggi intorno alle 13 in località "Baia dei Turchi". I due sarebbero annegati, la dinamica dei fatti è ancora tutta da ricostruire

Due giovani sono morti vicino Otranto, in provincia di Lecce, in località Baia dei turchi. Si tratta di una ragazza di 28 anni e di un uomo e di 29, entrambi di Cerignola, in vacanza nel Salento. I due sarebbero annegati ma la dinamica della tragedia è ancora tutta da accertare.

Sul posto è stato fatto arrivare anche un elicottero dei vigili del fuoco di cui però non c'è stato più bisogno perché i due corpi sono stati recuperati da una motovedetta della Guardia Costiera. Sul luogo è intervenuta la capitaneria di Porto.

