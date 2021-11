Precipitano dal balcone: morti marito e moglie

Un uomo di 91 anni e una donna di 90, marito e moglie, hanno perso la vita nella serata di ieri, martedì 23 novembre, dopo essere precipitati dal balcone della loro abitazione in via De Amicis, a Scandicci, in provincia di Firenze. Il volo da un'altezza di oltre 10 metri è stato fatale per la coppia: i sanitari giunti sul posto per prestare soccorso non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul luogo della tragedia oltre al 118 sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno indagando sulla dinamica della vicenda, ancora poco chiara: tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella dell'omicidio-suicidio.

Incredulità e sgomento tra i vicini di casa e le persone del quartiere, dove i coniugi erano molto conosciuti, come confermato a FirenzeToday da un esercente della zona: ''Erano due persone stupende, è una tragedia enorme. Nel quartiere li conoscevano tutti, ma nessuno si aspettava una cosa del genere. Li vedevo tutti i giorni''.