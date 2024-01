Auto nel canale, morti marito e moglie: tornavano dalla festa di Capodanno

La festa di Capodanno è finita in tragedia per un coppia di Galliate, provincia di Novara. I due, marito e moglie, sono morti dopo essere precipitati con l'auto in un canale nella notte fra il 31 dicembre e il primo gennaio. Le cause dell'incidente, avvenuto proprio a Galliate, sono al vaglio della procura. Certo è che quella sera nella zona era presente una nebbia molto fitta.

Stando a quanto si è appreso i due stavano rincasando dopo una serata trascorsa con gli amici. L'allarme è stato dato dai famigliari nella tardo pomeriggio di ieri, lunedì primo gennaio: sul posto, nella zona del canale Cavour dove si è verificato l'incidente, sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco del comando di Novara con le unità specializzate dei sommozzatori, le squadre fluviali e le unità di comando locale. Dopo ore di incessanti ricerche, l'auto è stata individuata sul letto del canale ed estratta nella tarda mattinata di oggi, 2 gennaio.