Padre e figlio muoiono a distanza di poche ore

Carlo e Alessio Bologna erano padre e figlio. Il primo pensionato, 74 anni, il secondo dipendente dell'azienda dei trasporti torinese Gtt, 39 anni. Abitavano insieme a Collegno e sono morti entrambi lunedì 4 luglio 2022, a distanza di poche ore l'uno dall'altro. Prima se n'è andato il padre, affetto da varie patologie, poi il figlio che era da tempo in coma per un aneurisma cerebrale. Il loro funerale sarà celebrato domani giovedì 7 luglio nella chiesa di San Massimo in via XX Settembre, a breve distanza dalla loro abitazione di corso Francia 113.

Carlo Bologna era stato a lungo il responsabile del comitato di quartiere Regina Margherita e anche responsabile degli scout del Masci di zona. Il figlio Alessio, invece, era stato assunto in Gtt soltanto nel novembre dell'anno scorso. Era sposato e aveva due figli. "Quaggiù ci mancherai sempre… - scrive una sua amica su Facebook -. Ad averne avuto di più come te, il mondo sarebbe stato davvero un posto migliore".

Il sindaco: "Profondo cordoglio"

"La Città di Collegno - dice il sindaco Francesco Casciano - esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Carlo e Alessio Bologna. Tutta la comunità si stringe intorno alla famiglia. Carlo ha rappresentato un modello di cittadino impegnato, ispirato dalla partecipazione alla vita collettiva dello scoutismo con l'impegno nel Masci. È stato un promotore e grande animatore della Croce di Collegno, sempre presente agli appuntamenti della città e attento analista della realtà contemporanea. Molto attivo anche nell'azione civica, acuto osservatore e sempre disponibile al fare oltre che al dire, per molti anni ha seguito con grande responsabilità e spirito collaborativo il comitato di quartiere di Regina Margherita e Santa Maria".