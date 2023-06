Giulio e Pasquale, i due operai morti nel devastante schianto contro un camion

Due morti in un incidente stradale martedì nel primo pomeriggio lungo la strada statale 655 "Bradanica" a Lavello in provincia di Potenza, all’altezza del km 55. Coinvolti un veicolo e un mezzo pesante.

Le due persone a bordo dell'auto sono morte nell'impatto, violentissimo. Le vittime sono due operai di 52 e 47 anni dello stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi, entrambi di Lavello, che stavano rientrando a casa a fine turno. Si chiamavano Giulio Olive e Pasquale D'Aniello.

Gravi le condizioni dell'autista del camion, che è stato trasferito in codice rosso al "San Carlo" di Potenza in eliambulanza. Il tratto stradale interessato dall’incidente è stato chiuso per ore.

"Ancora morti sulle strade, ancora una volta vittime sono dei lavoratori". È quanto denuncia la Fiom Cgil Basilicata che si stringe al dolore delle famiglie delle due vittime. "Da anni – afferma la segretaria generale della Fiom Cgil Basilicata, Giorgia Calamita – denunciamo la pericolosità della strada per raggiungere l’area industriale di San Nicola di Melfi chiedendo degli adeguamenti per l’intensità del traffico, anche di mezzi pesanti, e la pericolosità dovuta alle condizioni in generale, del tutto inadeguate rispetto alla percorribilità delle arterie principali e secondarie".

Anche Stellantis ha espresso profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie di Giulio Olive e Pasquale D'Aniello.

Continua a leggere su Today.it...