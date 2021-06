Incidente tra scooter: morti due ragazzi

È drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Nocera Superiore, in provincia di Salerno. Ci sono due morti e due feriti. Per cause in corso di accertamento, due scooter si sono scontrati e i conducenti dei due mezzi, un ragazzo di 17 e un uomo di 31 anni, hanno perso la vita. Sono stati sbalzati dal sellino, finendo sull'asfalto.

Incidente tra scooter a Nocera Superiore: morti due ragazzi di 17 e 31 anni

A causa del violento impatto, avvenuto lungo la Strada statale 18, è deceduto sul colpo un 17enne originario di Castel San Giorgio, dove sarà proclamato il lutto cittadino. Nella notte, invece, ha perso la vita anche il 31enne, sempre dell'Agro nocerino sarnese, che era in sella sull'altro scooter. Le sue condizioni di salute si sono aggravate nonostante l'intervento dei sanitari del 118 e il trasporto d'urgenza in ospedale.

I due feriti sono stati trasportati negli ospedali di Salerno e Cava de' Tirreni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore che hanno effettuato i rilievi e ora sono al lavoro per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica di quanto avvenuto.