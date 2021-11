Il pulmino finisce sui binari mentre passa il treno: morti due ragazzini

È morto dopo il ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma il 18enne di Noceto ferito in modo gravissimo dopo l'incidente nel primo pomeriggio di ieri a Pontetaro. Per cause in corso di accertamento, un pulmino per il trasporto degli studenti disabili ha invaso i binari della linea ferroviaria Milano-Bologna proprio nel momento in cui stava passando un treno regionale proveniente da Fidenza.

Nathan, 18enne di origine ivoriana che frequentava l'Istituto Solari di Fidenza, è morto sul colpo: non è riuscito a scendere dal mezzo prima dell'impatto con il treno, a differenza degli altri tre occupanti. Dopo il trasporto d'urgenza all'ospedale Maggiore e il ricovero nel reparto di rianimazione, le condizioni di salute del 18enne di Noceto sono parse disperate. Poco dopo la tragica notizia: anche il secondo 18enne disabile è morto. Il ragazzo stava tornando a casa, a Noceto, dopo aver seguito le lezioni all'Istituto Magnaghi di Salsomaggiore Terme, come faceva ogni giorno.

Si aggrava così il bilancio delle vittime: due morti e due feriti, l'autista e l'assistente che dovranno ricostruire gli istanti prima dell'uscita di strada e dell'impatto con il convoglio.