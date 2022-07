Sbalzati dalla moto dopo la serata tra amici: Antonio e Sara muoiono sul colpo

Non c'è stato nulla da fare. È terminata in tragedia la serata fra un gruppo di amici, ieri sera, nel Leccese. L'incidente mortale è avvenuto all’ingresso di San Foca, sulla provinciale 366, la strada litoranea che collega San Cataldo alle marine di Vernole e Melendugno. Le due vittime, Antonio Carlà, 47enne di Lecce (gestore del cocktail bar "Fermata Ariosto" nell'omonima piazza) e Sara Rollo, 44enne di San Donato di Lecce, erano in sella a una Ducati quando, per cause da accertare, la moto è finita sull'asfalto.

Erano le 23 e c’era tanta gente sul lungomare di San Foca, considerando giorno e periodo, e così le richieste di soccorso sono state immediate. Ambulanza e automedica sono arrivate in breve tempo, ma per i due non c’era davvero nulla da fare. Nell’impatto, lei ha anche perso il casco, mentre lui l’aveva ancora in testa, ma nemmeno questo è stato sufficiente a strapparlo alla morte.