Schianto tra moto sul rettilineo: morti i due centauri

La tragedia a Caprie, in provincia di Torino, lungo la ex statale 24

Due uomini hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi a Caprie, in provincia di Torino.

Marco Fiore, 43enne di Caprie, e Ivano Guzzon, 55enne di Condove, sono morti nello scontro frontale tra le loro moto. Fiore era a bordo di una Harley Davidson Custom e Guzzon guidava una Bmw.

Al momento sono in corso indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto sull'ex statale 24, lungo il rettilineo tra la rotonda di frazione Novaretto e il bivio per entrare a Caprie.

Sul posto insieme ai i vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Susa, sono intervenute anche diverse ambulanze e l’elisoccorso, ma per i due uomini non c’è stato niente da fare.