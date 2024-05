Doppio incidente sul lavoro: due operai morti sul colpo

Due incidenti mortali sul lavoro, proprio dopo i festeggiamenti del 1° maggio, entrambi in provincia di Napoli. La prima tragedia è avvenuta a Lettere, dove un operaio di 57 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal terzo piano di un palazzo attorno al quale era in allestimento un cantiere edile.

Dopo incidente sul lavoro nel Napoletano

La tragedia è avvenuta nella mattina di oggi, giovedì 2 maggio, in via Depugliano: sul posto sono intervenuti i sanitari, ma purtroppo per il 57enne non c'era più nulla da fare. OI carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le cause e la dinamica dell'incidente. Il secondo tragico incidente è avvenuto invece a Casalnuovo, sempre nel Napoletano. I carabinieri sono intervenuti presso la clinica villa dei fiori di Acerra, dove un operaio 60enne sarebbe morto per le conseguenze di un incidente avvenuto presso un cantiere in viale dei Tigli.

"Due terribili tragedie"

Sulla doppia tragedia è intervenuto il sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante: "Esprimo il mio più sincero cordoglio per le vittime degli incidenti sul lavoro avvenuti a Lettere e a Casalnuovo, nella città metropolitana di Napoli. Due terribili tragedie che si sono verificate a poche ore di distanza l'una dall'altra e che colpiscono profondamente il nostro territorio. In attesa che venga fatta luce sulle dinamiche, ai familiari delle vittime rivolgo tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà. La sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta, per questo come Governo vogliamo continuare a rafforzare sempre più le misure a tutela dei lavoratori. Occorre un impegno congiunto e costante delle istituzioni affinché simili tragedie non possano ripetersi".