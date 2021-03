Tragico incidente sul Monte Casarola: morti 2 escursionisti

Tragedia sul monte Casarola, nel Reggiano, nella mattinata di sabato 13 marzo. Due escursionisti sono morti dopo essere precipitati durante un’uscita alpinistica sul versante reggiano della cima, all’altezza del ‘canalone’ della parete nord. Mobilitato il soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Impossibile, invece, per l’elicottero da Pavullo atterrare a causa del forte vento. I soccorsi hanno raggiunto i corpi via terra ma per il trasporto a valle sarà necessario il nulla osta del pm.