Roberta e Roberto, marito e moglie morti nell'incidente stradale: si erano sposati da un mese

Due vite spezzate in un istante. Marito e moglie di 52 e 57 anni, Roberto Comelli e Roberta Brognoli, sono morti in un incidente avvenuto sulla strada del Bernina, in Svizzera. Stavano affrontando il passo in moto, e sono stati travolti da due auto. I due si erano sposati un mese fa e viveva a Sarezzo, nel Bresciano. Amanti delle due ruote, nelle scorse settimane erano stati insieme in moto al passo dello Stelvio e su diversi percorsi a cavallo tra Lombardia, Svizzera e Alto Adige.

Il tragico incidente risale al pomeriggio di lunedì. Secondo quanto riferito dalla Polizia cantonale dei Grigioni, i due erano in sella allo scooterone - alla guida c'era Comelli - lungo la Berninastrasse H29 (vicino al Passo del Bernina) da La Rosa in direzione San Carlo. Dietro la loro moto c'erano altre due auto, guidate rispettivamente da un italiano di 40 anni e da uno svizzero 28enne. In località di Piana Scura, i due automobilisti avrebbero tentato entrambi di sorpassare la moto di Comelli e Brognoli. Le due vetture sono entrate in collisione, la moto è stata investita da uno dei mezzi e sbalzata per diversi metri sull'asfalto. Comelli è caduto in strada e la passeggera è invece finita oltre il guardrail in un prato adiacente alla strada. I due hanno riportato ferite così gravi da essere morti probabilmente sul colpo. A nulla è servito il tentativo di rianimarli operato dagli operatori sanitari.

La Polizia cantonale dei Grigioni, coordinata dalla Procura svizzera, sta lavorando alla ricostruzione dell'esatta dinamica, anche per vagliare eventuali responsabilità. Per questo ha diffuso un comunicato in cui si cercano testimoni: "Chiunque abbia visto qualcosa o possa fornire informazioni sulla guida dei veicoli coinvolti - si legge - è pregato di contattare il servizio di assistenza stradale Engandina al +41 081 257 7680".