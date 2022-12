Due morti in una villetta: ipotesi omicidio suicidio

Sotto choc la comunità di Serramazzoni, nel modenese. Due uomini sono stati trovati morti nella tarda mattinata di oggi in una villetta del piccolo comune in provincia di Modena. Uno dei due, il proprietario della casa, è un commerciante di 70 anni molto conosciuto nella zona; l’altro sarebbe un uomo più giovane di qualche anno. A lanciare l’allarme un collega di una delle due vittime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono in corso gli accertamenti. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un omicidio suicidio.