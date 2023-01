Appartamento a fuoco: morta una donna

Un incendio in un appartamento a Mortise, frazione di Padova, ha ucciso una donna di 83 anni, A.R.F., che è morta prima che i soccorritori la potessero mettere in salvo. L'allarme è scattato alle 20,40 di mercoledì sera in via Bajardi all'altezza del centro commerciale La Corte dove sorge un palazzo di sei piani. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri della stazione di Padova Principale del comandante Giovanni Soldano.

Il rogo, come riporta PadovaOggi, è divampato in un appartamento posto all'ultimo piano del palazzo. Alcuni residenti, dalle prime sommarie informazioni, hanno intuito il dramma che si stava materializzando e hanno provato ha sfondare la porta di casa per liberare l'anziana, ma ogni tentativo è risultato vano. Sul luogo della segnalazione in pochi minuti si sono portati più mezzi del Suem 118, i carabinieri e la polizia locale.

Quasi tutto il condominio è stato evacuato per consentire agli operatori di muoversi in tutta sicurezza, mentre i sanitari non hanno potuto fare altro che accertare l'avvenuto decesso della pensionata, che viveva da sola. Le operazioni dei vigili del fuoco sono andate avanti fino a notte fonda. Soltanto nella giornata di oggi sarà possibile avere un quadro preciso su cosa possa aver provocato l'incendio.