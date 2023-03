Apecar si ribalta, poi un'auto la colpisce: uomo morto schiacciato

Tragedia alle porte di Sassari, sulla statale 131. Verso le 9 un 68enne, Francesco Domenico Pinna, alla guida di un vecchio motocarro Ape ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato.

L'uomo è rimasto schiacciato dall'Ape Piaggio, che a sua volta è stata urtata da una Fiat Punto. I soccorsi a pochi passi dalla circonvallazione del Mascari sono stati immediati, ma il personale del 118 ha provato invano a rianimarlo per quasi un'ora. Per il 68enne non c'è stato niente da fare.

Sul posto, con le due corsie chiuse al traffico, sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e quelli della stradale.