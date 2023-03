Ha un malore e viene ricoverato in ospedale: muore a 16 anni

Aveva avuto un malore e per questo era stato ricoverato in ospedale. Poi però le sue condizioni sono peggiorate È morto all’ospedale di Benevento un ragazzo di 16 anni.

Una morte inaspettata. Sotto choc un’intera cittadina con il sindaco Iapozzuto che ha disposto il lutto cittadino anche se, almeno per ora, non è nota la data dei funerali. Questo anche perchè non è esclusa una autopsia sul corpo del minorenne, per fare luce sulle cause della morte. La salma è ora all’obitorio ed è ancora a disposizione della Procura. A colpire il decorso fulminante della patologia, che non ha dato scampo al giovanissimo. Sotto choc soprattutto i familiari.