Muore a 18 anni schiacciato da un macchinario: era il suo ultimo giorno di tirocinio

Tragedia a Lauzacco, frazione del comune di Pavia di Udine, dove un 18enne è morto sul lavoro in un'azienda metalmeccanica che ha sede nella zona industriale del paese. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato travolto da un macchinario mentre stava svolgendo dei lavori di carpenteria metallica. A riferirlo è UdineToday. Si trattava del suo ultimo giorno di tirocinio per l'alternanza scuola lavoro. La dinamica dell'incidente è in ogni caso ancora da ricostruire. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari con ambulanza ed elicottero, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.