La madre torna a casa e lo trova esanime: Filippo morto a 18 anni nella propria camera

Un malore, o forse un uso scorretto dei farmaci che assumeva. Sono ancora da chiarire le cause della morte improvvisa di Filippo Simionato, 18 anni, trovato esanime nella casa in cui viveva con la famiglia a Casale sul Sile, in provincia di Treviso. A fare la terribile scoperta è stata la madre, rientrata a casa nel primo pomeriggio di ieri, 12 giugno, dopo essere uscita per una commissione.

Sotto choc, la donna ha immediatamente allertato i soccorsi, ma i tentativi di rianimare il giovane si sono rivelati inutili. Sul posto sono intervenuti l'automedica e l'ambulanza del Suem118 di Treviso, insieme a due pattuglie dei carabinieri.

Il corpo a disposizione dell'autorità giudiziaria

Il corpo del ragazzo è stato trasportato all'obitorio dell’ospedale Ca' Foncello di Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di un eventuale esame autoptico che possa far luce sulle cause del decesso. Una tragedia che ha lasciato sgomenta la famiglia e la comunità locale: "La perdita improvvisa di un ragazzo così giovane rappresenta un dolore immenso per tutti noi" così il sindaco di Casale sul Sile. "L'intera comunità è sconvolta, siamo senza parole. L’amministrazione comunale è vicina alla famiglia e si mette a disposizione per dar loro un sostegno nell’affrontare questo difficile momento", ha aggiunto il primo cittadino.