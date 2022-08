Litiga con un parente: accoltellato a morte

Ennesima lite in famiglia finita in tragedia. E? successo a Biella, in viale Macallè, nei pressi dello stadio comunale di calcio, attorno all?ora di pranzo. Un uomo è stato accoltellato a morte da un parente a seguito di una furiosa lite. I due uomini si trovavano in un bar quando hanno iniziato a litigare. Poi una coltellata all?addome, fatale. Immediati i soccorsi, con i sanitari del 118 che hanno fatto il possibile per rianimare la vittima, ma per l'uomo non c?è stato nulla da fare. E' deceduto poco dopo il loro arrivo. Al momento non si conoscono le motivazioni che hanno spinto il parente ad accoltellare la vittima. Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato.