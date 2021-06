Cade rovinosamente dalla bici e batte la testa: morto a 14 anni

Terribile incidente ad Aggius, piccolo paese sui monti della Gallura. Un giovane di 14 anni del posto, Alessio P., è morto dopo una rovinosa caduta dalla sua bicicletta che gli aveva procurato gravissime ferite alla testa. Non c'è stato nulla da fare. I soccorritori e operatori del 118 hanno cercato a lungo di rianimare il ragazzino, invano. La tragedia in una discesa ripidissima in paese, in via Fummintina. Il ragazzino ha perso il controllo della bici, che aveva preso velocità. L'impatto sull'asfalto e sulle pietre è stato devastante.

Dramma nel dramma, è stato il nonno autista della medicalizzata partita da Tempio, a prestare i primi soccorsi al nipote Alessio in fine di vita. Sono ore di sgomento e cordoglio ad Aggius. Alessio aveva da pochi giorni terminato l'esame di terza media. Un tranquillo pomeriggio d'estate si è trasformato in una tragedia immane.