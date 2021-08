Tenta di spegnere un incendio: muore agricoltore

Un agricoltore è morto nel tentativo di spegnere il rogo. Aveva 30 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo ha caricato sul suo trattore una cisterna d'acqua e si è diretto verso le fiamme nel tentativo di spegnerle: il mezzo sul quale viaggiava però si sarebbe ribaltato travolgendolo.

E’ una tragedia quanto avvenuto oggi pomeriggio in provincia di Catania, nell'area dell'Oasi Ponte Barca nei pressi di Paternò.

Secondo quanto ricostruito anche da CataniaToday, per lui non c'è stato nulla da fare nonostante l'arrivo dei soccorsi e dell'elisoccorso. L'incidente è avvenuto intorno alle 15,30 lungo una strada provinciale. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per le indagini del caso.