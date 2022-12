Alberto Moreni è morto mentre stava mangiando al ristorante

Stava cenando in un ristorante in compagnia di alcuni amici quando, a un tratto, si è sentito male. Si ì alzato dalla sedia dicendo di non sentirsi bene e poi è caduto a terra, da dove non si è più rialzato. È morto sotto gli occhi degli amici Alberto Moreni, 51 anni, pastore di Villa Minozzo, provincia di Reggio Emilia.

La tragedia è avvenuta sabato sera quando l’uomo si trovava in un locale a cena fuori in compagnia di alcune persone. Secondo una prima ricostruzione di medici e carabinieri, Moreni ha avuto un malore a seguito di un infarto che non gli ha lasciato alcuno scampo. Inutile l’intervento del pronto intervento. Medici e operatori del 118 hanno provato a rianimare il 51enne ma per lui ormai non c’era più nulla da fare.

Moreni era conosciuto nella sua zona per la sua attività di pastore. Il sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi ha fatto sapere che, con la scomparsa di Moreni, se ne è andato l’ultimo pastore della zona, l’ultima persona che ancora portava a pascolare il gregge sui monti, dedicandosi con passione alla pastorizia.

Alberto Moreni non era sposato e viveva nella casa di famiglia, a Sologno, dove conduceva l’azienda agricola di famiglia, assistendo anche l’anziana madre di 92 anni. Lascia anche tre fratelli: Carlo, Gianni e Verardo.