È morto il ragazzo di 28 anni scomparso: ritrovato in mare il cadavere

Di Alfredo Pezzino Rao non si avevano notizie dal nove agosto. Ieri pomeriggio il ritrovamento della salma nel tratto tra Sferracavallo e Isola delle Femmine, vicino Palermo

Fine delle speranze. È stato ritrovato in mare e senza vita il corpo di Alfredo Pezzino Rao, il ragazzo di 28 anni scomparso da Palermo lo scorso 9 agosto da Palermo. Il cadavere si trovava a circa due miglia dalla costa, tra Isola delle Femmine e Barcarello come riporta Maria Teresa Camarda su PalermoToday. Proprio nei pressi della riserva nella zona di Sferracavallo, le forze dell'ordine avevano ritrovato l'auto del ragazzo parcheggiata. E sulla spiaggia, il suo zainetto con gli effetti personali e gli attrezzi che usava per andare a nuotare.

Dopo ore di ricerche, con l'ausilio anche del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, ieri pomeriggio il corpo è stato avvistato da un catamarano che si trovava in zona e il recupero è avvenuto poi con mezzi della capitaneria di porto. La salma è stata trasportata al porto di Palermo per il riconoscimento da parte dei familiari.

La famiglia aveva presentato denuncia quando il giovane, tre giorni fa, non aveva fatto rientro a casa. Numerosi erano stati gli appelli sui social. Appelli che adesso si sono trasformati in centinaia di messaggi di cordoglio.