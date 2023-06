Travolto da un'auto mentre torna a casa in bici: Andrea muore a 12 anni

Ancora una tragedia sulle strade. Sabato pomeriggio un ragazzino di 12 anni, Andrea M., è stato investito e ucciso da un'auto, un'Audi guidata da un uomo di circa 40 anni a Mirano (Venezia).

Lo schianto, devastante, è avvenuto all'incrocio tra via don Orione e via Viasana. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i soccorritori del Suem in ambulanza, ma per la vittima non c'è stato niente da fare. Il giovane, residente a Campocroce di Mirano, vicino al luogo del dramma, stava tornando a casa: è stato sbalzato sul parabrezza, sfondandolo. Morto sul colpo.

L'automobilista ha cercato di rianimarlo in attesa dei soccorsi. Non c'è stato nulla da fare. Il cuore del giovane Andrea aveva ormai smesso di battere.

La strada è stata a lungo chiusa al transito per consentire alla polizia locale dell'unione comuni Miranese di eseguire i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Mirano, Tiziano Baggio, che ha raggiunto i familiari disperati.

