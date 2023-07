Il motore gli cade addosso e lo travolge: tragedia in officina

Un meccanico di 58 anni, Angelo Devito è morto all'ora di pranzo di oggi, mercoledì 12 luglio 2023, nell'autorimessa di via Lessona 39 a Torino, dove stava lavorando. A dare l'allarme sono state alcune persone che hanno sentito un tonfo e lo hanno trovato esanime. I sanitari accorsi sul posto hanno provato a rianimarlo, ma senza successo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione Torino Campioglio e gli ispettori dello Spresal dell'Asl Torino. In effetti si è trattato di un incidente sul lavoro: l'uomo è stato travolto da un motore su cui stava operando. Questo era collocato su un ponte e per cause da accertare gli è caduto addosso senza lasciargli scampo.

L'uomo abitava vicinissimo al posto di lavoro e in breve i suoi familiari sono arrivati lì, dopo essere stati informati della tragedia.

