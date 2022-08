Ancora senza nome il giovane annegato nel lago di Como

S’infittisce il mistero legato alla morte di un giovane ragazzo avvenuta ieri pomeriggio per annegamento nel lago di Como. Il ragazzo si è tuffato dal pontile della marina di Torno per poi non tornare più in superficie. Non si conosce ancora la sua identità: potrebbe trattarsi di un ventenne di origine nigeriana. Il giovane era giunto a Como assieme ad alcuni ragazzi stranieri che aveva conosciuto pochi giorni fa a Venezia. Gli amici non hanno saputo indicare con precisione nome e cognome della vittima e neppure la residenza. Il ragazzo avrebbe detto loro di vivere in Inghilterra. Al momento l’unica traccia a disposizione è legata a un biglietto aereo per Vienna, con un volo in partenza oggi, che la vittima aveva con sé. Attraverso la compagnia aerea i carabinieri stanno cercando di risalire alla sua identità.