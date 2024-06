Si tuffa in mare e muore a 21 anni

Un ragazzo di 21 anni di origini indiane è morto a Nettuno, sul litorale laziale, dopo essere annegato in mare. La tragedia è avvenuta intorno alle 14 nel tratto antistante la spiaggia libera davanti al santuario di Nostra Signora delle Grazie. Il giovane si è tuffato in acqua ma una volta raggiunti gli scogli è andato in difficoltà per la corrente. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stata una bagnina che poi si è anche tuffata in acqua per salvarlo.

La donna lo ha raggiunto e lo ha portato a riva dove ha provato a rianimarlo, anche con il defibrillatore, ma per il giovane non c'è stato niente da fare. Il pm ha disposto il trasferimento della salma a Tor Vergata per l'autopsia.