Choc fra i bagnanti: muore annegato mentre fa il bagno in mare

Un uomo è morto annegato mentre faceva il bagno in mare. Il fatto è avvenuto a Civitavecchia sotto gli occhi di decine di bagnanti. A perdere la vita Ioan Obada, 50enne residente nello stesso Comune portuale della provincia di Roma.

Come riporta anche RomaToday, l'uomo è entrato in acqua per fare un bagno l'uomo, dopo aver accusato un malore secondo le prime ipotesi, è morto poi per annegamento. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118 intervenuto sulla spiaggia assieme ai carabinieri della Stazione Civitavecchia Principale, per il 50enne romeno non c'è però stato nulla da fare.