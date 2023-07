Fa il bagno nel fiume: giovane muore annegato

Un giovane è annegato nel pomeriggio di oggi, domenica 9 luglio 2023, nelle acque del Ticino. La vittima, di cui non sono state ancora rese note età e generalità, stava trascorrendo qualche ora di relax sulla sponda lombarda del fiume, poi ha deciso di fare il bagno. Per cause ancora da accertare il giovane è annegato: il corpo senza vita è stato ritrovato sulla sponda piemontese, nel territorio del comune di Galliate in provincia di Novara. Inutili i soccorsi del 118.

