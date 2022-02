Il pastore ucciso e gettato nel torrente, indagata la moglie

Svolta nelle indagini per la morte di Antonangelo Lecca, il pastore di 56 anni scomparso il giorno dopo Capodanno e ritrovato senza vita il 10 gennaio scorso, in un torrente a Barrali (Sud Sardegna). E' stata iscritta nel registro degli indagati, per omicidio, la moglie dell'uomo, Floriana Cojana, 64enne. La misura è stata eseguita dai carabinieri.

Quando il corpo di Lecca è stato ritrovato, il mese scorso, si è pensato a un incidente. Dall'autopsia sono però emerse tre ferite e fratture craniche non compatibili con il luogo del rinvenimento. Questo significa che con ogni probabilità l'uomo è stato ucciso in un altro luogo e poi gettato nel corso d'acqua. Gli investigatori hanno così iniziato a scavare nella vita della vittima, scoprendo che più volte era finito nei guai con la giustizia per presunti maltrattamenti sulla moglie. L'ultimo appena tre mesi e mezzo prima di sparire nel nulla. La donna era finita in ospedale con lesioni al viso e aveva raccontato che le erano state inferte con un bastone dal marito.