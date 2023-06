Travolto da un tir: muore un anziano in carrozzina elettrica

Sarebbe stato trascinato per una decina di metri dopo essere stato travolto da un tir. Così sarebbe morto un anziano che viaggiava su una carrozzina elettrica a Pontasserchio, frazione del comune di San Giuliano Terme (Pisa). La dinamica dell'incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio, è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. L’uomo e il tir stavano percorrendo una rotonda, sembra che entrambi fossero diretti nella stessa direzione di marcia quando l'autoarticolato, per cause ancora da accertare, ha agganciato la carrozzina trascinandola per almeno una decina di metri.

