Marito muore in casa all'improvviso: la moglie veglia il corpo per giorni

Dramma ad Aprilia Marittima, in provincia di Udine. Un anziano è morto in casa, probabilmente a causa di un malore o forse una caduta, con la moglie che per tre giorni non è riuscita a dare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La scoperta è stata fatta soltanto lunedì pomeriggio, quando i vicini che da tempo non vedevano i due anziani si sono insospettiti e hanno lanciato l'allarme.

Quando sono entrati nell’abitazione, i soccorritori hanno trovato la donna, 88enne, a terra, in camera da letto, mentre il marito – Salvatore De Muru, 84enne originario di Pozzomaggiore, in Sardegna – è stato trovato sotto al letto, deceduto.

In base a quanto riportato dalla stampa locale, l’anziano era morto da qualche giorno, ma la moglie, inferma e con una gamba ingessata, non è riuscita a chiedere aiuto in alcun modo. Impotente, vegliava il corpo senza vita del marito.