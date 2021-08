Tragedia in area di servizio: trovato morto riverso sul volante

La vittima è un camionista di 63 anni, deceduto sembra per cause naturali. Verranno comunque svolti ulteriori accertamenti. E' successo nel Ravennate

Dramma nel Ravennate. Venerdì, intorno a mezzogiorno, è stato dato l'allarme nell'area di servizio Sant'Eufemia sulla A14bis in direzione Bagnacavallo, dove all'interno di un camion parcheggiato è stato notato un uomo riverso sul volante che non dava segni di vita. Subito sono stati allertati i soccorsi e sono giunti sul posto ambulanza e automedica del 118, la Polizia Stradale di Ravenna e i Vigili del Fuoco di Ravenna per procedere all'apertura del veicolo.

Ravenna: camionista trovato morto in un'area di servizio

I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del camionista: si tratta di un cittadino bulgaro di 63 anni residente in Lombardia. Da un primo controllo effettuato dalla Polizia Stradale, l'uomo sembrerebbe morto per cause naturali, forse a causa di un malore. Verranno comunque svolti ulteriori accertamenti per fare chiarezza sul decesso.

(Foto Massimo Argnani)