Esce per raccogliere asparagi: lo trovano morto

Era uscito sabato pomeriggio poco prima delle 16 per andare a raccogliere asparagi in un terreno non lontano da casa sua, a Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma. A casa però non ha fatto ritorno. Per questo, da ieri sera, la moglie allarmata, ne ha denunciato la scomparsa. Questa mattina la drammatica scoperta: un uomo di 57 anni, originario di Castelnuovo di Porto, è morto a seguito di un malore.

Il ritrovamento in un avvallamento del terreno dove si era recato appunto per cercare asparagi. Sulle sue tracce si erano messi i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Bracciano. Poco dopo le 8 di questa mattina il ritrovamento. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Secondo quanto si apprende il 57enne avrebbe accusato un malore. Sulla salma non saranno disposti ulteriori accertamenti: è stata per questo messa a disposizione della famiglia.