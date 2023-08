L'uomo trovato morto in un'auto vicino al capolinea degli autobus

Lo hanno trovato morto in un'auto parcheggiata vicino al capolinea degli autobus. L'uomo, italiano, aveva 53 anni. La scoperta choc è avvenuta mercoledì pomeriggio a Roma nord. Personale medico e polizia non hanno potuto far altro che identificare la vittima e accertarne il decesso, come riporta RomaToday. È stato un passante, intorno alle 17 del 30 agosto, a notare una vettura con dentro una persona immobile in piazza Sandro Ciotti, nell'area dei capolinea dei bus Cotral e Atac, a due passi dall'omonima stazione della linea Roma-Viterbo.

Il 53enne era seduto al posto guida. Secondo i primi accertamenti del medico legale, il decesso potrebbe risalire alla notte precedente al ritrovamento. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Fra le ipotesi vagliate dagli inquirenti c'è quella del possibile gesto volontario.

