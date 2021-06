19enne annega mentre sta facendo il bagno al mare

Era entrato in acqua per fare un bagno al mare con gli amici, poi però la corrente ha trascinato tutti a largo e lui non ce l’ha fatta. Non è ancora chiaro che cosa sia successo di preciso, fatto sta che lui, un 19enne di origini senegalesi, è andato a fondo ed è annegato.

Tragedia sul lungomare di Tirrenia. Come riporta anche Pisatoday, il fatto è avvenuto nel pomeriggio, che sarebbe dovuto essere all’insegna di mare e sole per lui che aveva solo 19 anni. Era in spiaggia col fratello e con altri 3 amici. Insieme hanno deciso di fare il bagno. Poi però la corrente, molto forte, li avrebbe trascinati a largo. I ragazzi hanno urlato chiedendo aiuto. I bagnini sono riusciti a riportarne a riva salvi soltanto quattro: il 19enne è stato trovato più tardi ormai privo di vita.

L'ambulanza del 118 ha provato per 40 minuti le manovre di rianimazione, purtroppo senza successo: per il giovane non c'è stato niente da fare. Sul posto per le indagini personale della Squadra Volanti e della Polizia scientifica della Questura, oltre alla Capitaneria di Porto. Il pm di turno ha disposto che la salma venisse condotta all'Istituto di Medicina Legale.