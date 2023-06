Malore mentre gioca in casa: morto bimbo di 4 anni

Stava giocando quando ha accusato un malore. Il dramma si è consumato in pochi attimi, il bambino si è accasciato sul pavimento ed è morto sul colpo. Aveva solo 4 anni. La tragedia si è consumata venerdì pomeriggio in una casa famiglia a Roma, davanti agli occhi disperati della mamma del piccolo.

Sono stati gli agenti del commissariato San Basilio di polizia a intervenire assieme al personale del 118 intorno alle 15:00 del 2 giugno in una casa famiglia di Casal de' Pazzi, quadrante nord est della Capitale. Una volta in casa i soccorritori non hanno potuto far niente, se non ascoltare le lacrime disperate dei genitori del bambino, tutti stranieri, e accertare la morte del piccolo.

Sul posto è intervenuto quindi il medico legale. Secondo i primi accertamenti il bambino sarebbe deceduto in seguito ad un malore, quindi per cause accidentali. Al fine di fugare ogni dubbio la salma del bambino è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sarà ora l'autopsia a chiarire le cause del decesso.