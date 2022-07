Incidente al kartodromo: muore bambino di 8 anni

Non c'è stato purtroppo nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate da un baby motociclista di 8 anni che una settimana fa è stato coinvolto in un incidente al kartodromo di Ala, in Trentino. Mathis Bellon, residente a Sainte-Maxime, sulla Costa Azzurra, si è spento all'ospedale di Verona. Ddi nazionalità francese, stava correndo con la sua minimoto durante una sessione di allenamento quando è caduto a terra e poi è stato investito da altri mezzi.

Immediati i soccorsi, poi l'elisoccorso l'aveva trasportato a Verona. "Purtroppo, noi in quella gara c’eravamo - si legge sulla pagina Facebook Even-T - Il clima non era festoso perché c’era apprensione per Mathis che venerdì è stato protagonista di un bruttissimo incidente. Tutto lo staff di Even-T non può far altro che unirsi al cordoglio per una tragedia immane. È brutto scrivere quando succedono queste cose, quando in uno sport che porta allegria e adrenalina le cose non vanno per il verso giusto".

"Piccolo Mathis, non abbiamo parole per esprimere la tristezza che ci pervade. Resterai per sempre nei nostri cuori - aggiunge la pagina Cnv Motoasi.it -. Uniti nel cordoglio alla famiglia Bellon, il nostro piccolo angelo".