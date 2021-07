Betoniera precipita dal ponte e si schianta al suolo: un morto

E' morto l'autista di una betoniera precipitata, sabato mattina, dal ponte sul torrente Orba a Predosa (Alessandria).

Predosa: morto un operaio

L'uomo era già deceduto quando sono arrivati soccorsi. Lo ha confermato il 118, intervenuto sul posto, anche con l'elisoccorso, insieme a carabinieri e vigili del fuoco. Per il recupero del corpo è stato necessario l'intervento di una gru mentre le squadre da terra hanno disboscato l'area vicino al torrente.

Tutt'altro che chiarae le cause e le dinamiche dell'incidente, ma non sarebbero stati coinvolti altri mezzi in base alle prime informazioni disponibili.