Si sente male mentre gioca in spiaggia: morto bimbo di un anno

Il suo cuore ha cessato di battere nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dopo dodici giorni di straziante agonia. È morto il bambino di un anno, residente a Como, che si era sentito male lo scorso 15 settembre in spiaggia, in località Torre Ovo, marina di Torricella, mentre giocava con il fratellino più grande di tre anni.

Il piccolo si era improvvisamente accasciato a terra. Era una tranquilla giornata in spiaggia per la famiglia originaria della Lombardia e il bimbo giocava a pallone quando si è sentito male. In un primo momento si pensava a un trauma dovuto a una pallonata che lo aveva colpito sul volto poco prima ma dagli accertamenti medico clinici disposti in ospedale, i dottori hanno scoperto che il piccolo era stato colpito da un malore probabilmente dovuto a un difetto congenito mai diagnosticato.

Soccorso e trasferito in codice rosso in ospedale, gli esami avevano infatti rilevato una malformazione di un'arteria, la cui rottura aveva provocato una devastante emorrargia al cervello. Il trasferimento in elisoccorso all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma era saltato per l'aggravarsi delle condizioni di salute del piccolo. Poi un delicatissimo intervento chirurgico. Fino all'ultimo si è sperato in un miglioramento, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.