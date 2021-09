Lutto nel mondo Juve: a Torino è morto il campioncino bianconero che da anni lottava contro la malattia

Paul Pogba a lui aveva dedicato persino un gol, durante un derby contro il Toro in Coppa Italia, tanto aveva a cuore la sua storia.

Perché Bryan, campioncino delle giovanili bianconere, classe 2004, di origini ivoriane, nel 2015 era stato colpito da un tumore. E per sei anni ha lottato, riuscendolo anche a sconfiggerlo. Ma solo una volta. Tornando a calcare, nel 2018, i campi di Vinovo, dove all'epoca si allenavano le giovani promesse bianconere, tra le fila dell'Under 15.

E dove aveva conosciuto ed era diventato amico di Pogba. Un campione dentro e fuori dal rettangolo verde, dotato di una grande sensibilità: e non è da tutti in un mondo, quello del calcio, fatto di apparenza.

Ieri, sabato 4 settembre 2021, Bryan è morto, all'ospedale Regina Margherita di Torino.

Proprio Pogba, ora asso del Manchester United, lo ha voluto ricordare con un lungo post su Instagram, riproponendo quella fotografia dell'esultanza post gol nel derby. E quella maglia "Bryan sono con te".

"La notizia più triste di tutte. Tutti i miei pensieri e le mie preghiere sono per quello che ti erano più vicini. Perdere una persona casa non è mai facile, non ti dimenticherò mai. Hai lottato tanto, sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao piccolo amico mio. Rip Bryan, ci mancherai", scrive sul suo profilo Instagram.