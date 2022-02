Inciampa e si spara al torace: 50enne muore durante una battuta di caccia

Un uomo di 50 anni ha perso la vita in un tragico incidente di caccia, avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 6 febbraio, nelle campagne di Urzulei, in provincia di Nuoro. Fatale per la vittima, un 50enne originario di Lotzorai, un colpo partito accidentalmente dal suo stesso fucile, che non gli ha lasciato scampo.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe inciampato, facendo partire involontariamente un colpo di fucile, che lo ha raggiunto al torace. Dopo l'allarme lanciato dai testimoni, sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno provato a salvargli la vita. Purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili: per il cacciatore non c'è stato nulla da fare.

Dopo la tragedia un parente coetaneo della vittima ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale al San Francesco di Nuoro. Intanto i carabinieri stanno indagando, in primis sentendo le testimonianze dei presenti, per chiarire la dinamica dell'incidente.