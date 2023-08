Va a fare la spesa e muore per il caldo

Ucciso dal caldo. Un uomo di 81 anni è morto lunedì mattina a Livraga, comune in provincia di Lodi, dopo aver avuto un malore a causa delle temperature altissime. Stando a quanto appreso finora, l'anziano stava camminando in via Risorgimento per tornare a casa, poco distante, dopo essere andato a fare la spesa al supermercato. L'allarme è scattato pochi minuti dopo mezzogiorno, quando alcuni passanti hanno notato il pensionato esanime a terra e hanno allertato il 112.

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di un'auto medica e un'ambulanza, che hanno caricato l'uomo a bordo e lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Lodi, con le manovre rianimatorie in corso. Proprio nella struttura sanitaria del capoluogo, però, nel primo pomeriggio è stato constatato il decesso dell'uomo.

L'ipotesi principale è che il malore accusato dalla vittima sia dovuto al caldo. Nel momento in cui si è accasciato al suolo, i gradi percepiti erano una quarantina.

