Si sente male mentre fa jogging, morto 39enne

Una giornata come tante finita in tragedia. Un 39enne di Santa Giustina in Colle (Padova), A.B., si è sentito male mentre faceva jogging ed è morto. È accaduto giovedì pomeriggio intorno alle 18,30. Lo riporta PadovaOggi.

L'uomo stava correndo lungo l'argine del fiume Muson a Camposampiero quando si è accasciato a terra. Altri sportivi hanno assistito alla scena e hanno dato l'allarme. I soccorritori sono arrivati sul posto con un l'elisoccorso e l'ambulanza, i tentativi di rianimare l'uomo sono stati inutili. Per gli accertamenti del caso sul Muson sono arrivati gli agenti della polizia locale della Federazione del Camposampierese.