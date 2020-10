Parcheggia e scende dalla macchina, ma l’auto si sposta: muore schiacciato contro un cancello

Un uomo di 57 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato tra il cancello della sua proprietà e la propria auto. La tragedia a Lentini, in provincia di Siracusa.

La vittima si chiamava Rosario Scrofani, impiegato presso l’ufficio del lavoro di Lentini. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era arrivato in auto in macchina in contrada Seggio. Sarebbe sceso dall’auto per aprire il cancello del suo fondo agricolo quando l’auto all’improvviso si sarebbe messa in movimento, schiacciandolo contro il cancello.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A dare l’allarme è stato un amico della vittima, che ha chiamato il 118, come riferiscono i giornali locali. All’arrivo dei soccorsi però per l’uomo non c'era già più niente da fare: Scrofani è morto per le ferite riportare. La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.