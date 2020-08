E' morto il cane dimenticato per due giorni sul balcone sotto il sole

Era in condizioni critiche quando è stato soccorso. E ora, purtroppo, è arrivata la brutta notizia. Non ha passato la notte ed è morto il cane che era stato abbandonato per due giorni dai proprietari sul balcone sotto il sole, a Caltanissetta. Al termine di una lite, marito e moglie avevano lasciato l'abitazione dimenticandosi della presenza del cagnolino. Il cane della coppia, un pincher, ha atteso invano per ore il ritorno dei padroni bloccato in balcone, senza acqua né cibo con temperature prossime ai 40 gradi.

Ad accorgersi dello stato di sofferenza del pincher era stato il vicino di casa che ha immediatamente contattato i vigili del fuoco e la polizia. Un veterinario dell'Asp si è recato sul posto, ma il cane era visibilmente disidratato e in condizioni critiche ed è morto nel corso della notte.

Con tutta probabilità ora i proprietari saranno denunciati per maltrattamento di animali.