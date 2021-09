Muore in casa: i suoi cinque cani dilaniano il cadavere

È morto in casa, forse a causa di un malore, e i suoi cinque cani, tre meticci e due boxer, rinchiusi con il cadavere e senza possibilità di procacciarsi del cibo, hanno fatto scempio del cadavere. Una vicenda terribile quella scoperta nel pomeriggio di giovedì a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, in un appartamento in via del Fante. Il corpo senza vita ritrovato è quello di P.G., 56 anni.

A dare l'allarme era stata la sorella, preoccupata perché da qualche giorno non riusciva a mettersi in contatto con lui. Una volta aperta la porta di casa, con l'aiuto dei vigili del fuoco, la scoperta di una scena degna di un film horror. Il 56enne, secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, sarebbe morto a causa di un malore - forse un infarto - una decina di giorni fa, qualche giorno dopo Ferragosto. Gli animali, senza nessuna possibilità di procacciarsi del cibo in altro modo, si sarebbero cibati con parte dei suoi resti. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, e poco distante c'erano i suoi amati cani, in stato di forte agitazione.

Sulla vicenda la procura di Treviso ha aperto un fascicolo d'inchiesta per fare luce sull'accaduto. Sarà svolta un'autopsia per fugare ogni dubbio. I cani, tutti in buono stato di salute, sono stati affidati ai volontari dell'Enpa.